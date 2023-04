FUEGO EN EL ALTO TAJO : Más de 180 hectáreas calcinadas en Guadalajara

miércoles 12 de abril de 2023 , 06:47h

El incendio forestal que se ha declarado pasadas las tres y media de la tarde de este martes ha calcinado 180 hectáreas en el municipio de Ocentejo (Guadalajara) y está afectando al Parque Natural del Alto Tajo. Hasta la zona se han desplazado 93 efectivos, 14 medios terrestres y 9 aéreos, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Plan Infocam, a través de sus redes sociales.



A las ocho de la tarde se han incorporado a las labores de extinción nuevos medios proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.



El incendio se ha elevado a nivel 1, en el que se estima la necesidad de poner en marcha medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal. Por ahora no ha trascendido información oficial sobre las causas del incendio ni tampoco si va a ser necesario realizar algún desalojo. Además de los medios desplegados se han activado también efectivos desde la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado (Cáceres). Asimismo, colaboran medios de la Comunidad Valenciana y servicios enviados por la comunidad de Aragón.



El alcalde de Ocentejo, Pedro Manuel Arribas, ha explicado que son ya 180 hectáreas las que han ardido de alto valor ecológico al situarse la zona afectada en el parque natural del Alto Tajo.



Según Arribas, la zona de las llamas está «casi cercada» y durante la noche han continuado los trabajos para que no se propague todavía más este incendio.