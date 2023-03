Otra vez el retraso en las solicitud de la PAC : "Las acostumbradas declaraciones del Consejero de Agricultura de CLM anunciando el inicio del plazo de solicitud de la PAC son, una vez más, MENTIRA"

COMUICADO DE UNIÓN DE UNIONES

martes 07 de marzo de 2023

martes 07 de marzo de 2023 , 20:30h

Las acostumbradas y periódicas declaraciones del Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha anunciando el inicio del plazo de solicitud de la PAC son, una vez más, mentira. Afirmó que podría empezar a solicitarse el día 1 de marzo, cuando resulta que el programa aún no está operativo, lo que hace imposible el registro de la solicitud. Afirman desde Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha que “a pesar de que llevamos años advirtiéndole del problema, parece ser que el agricultor y ganadero le importan muy poco al Consejero. Este año además al haber cambiado la PAC y ser infinitamente más complicada, el problema se agrava: en lugar de hacer un programa informático nuevo, se han limitado a parchear el antiguo”.



El panorama que se le presenta al campesino es desolador, el SIGPAC no recoge aún los elementos del paisaje, algo esencial para cumplir uno de los ecorégimenes. El olivar en desventaja parece haberse marcado al azar, olivares con la misma pendiente, la misma densidad, y en el mismo paraje pueden estar o no seleccionados por pura suerte.



Afirman desde el sindicato agrario que “si otros años el periodo teórico, que no real, de inicio de la solicitud de PAC empezaba el uno de febrero, el efectivo tenía lugar a finales de Marzo, este año si teóricamente empezó el 1 de Marzo la realidad será que nos iremos a finales de Abril. La consecuencia de esto es que nos veremos realizando la solicitud de la PAC en verano”.



Tampoco está disponible el modelo de cesión de derechos, entre otras muchas cosas. Es lamentable la desidia y dejadez por parte del Consejero de Agricultura de sus funciones y competencias. Más hiriente aún, cuando no dejamos de verle a diario en la prensa realizando inauguraciones y asistiendo a actos festivos o entregas de premios. y por si esto fuera poco, ahora anuncia que abre un canal de TikTok, tragicómico. La función de un consejero de Castilla-La Mancha no es la promoción de su persona, sino la atención a las necesidades de los administrados bajo las competencias de su Consejería.



El portal del ciudadano muchos días no funciona, la unidad ganadera virtual tres cuartos de lo mismo. Así no hay forma de realizar un seguimiento del expediente propio, ni de hacer los trámites necesarios, como por ejemplo una guía de transporte de ganado. El consejero, y en consecuencia la Consejería, tienen totalmente abandonado al sector, que sufre un deterioro en las condiciones administrativas, lo que retrasa los pagos, los trámites, y compromete la viabilidad de las explotaciones.



Todo esto a pesar del reiterado aviso por parte de Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha, año tras año, de la mentira que es el anuncio del inicio de la solicitud de la PAC. Aviso que como vemos cae en saco roto. Desidia, incompetencia, dejadez, caracterizan a Francisco Martínez Arroyo. Además, insiste el consejero en incitar a los agricultores a marcar la casilla de los ecoregimenes afirmando que este año no hay sanciones, cuando sabe que una cosa es la sanción y otra cosa es que el agricultor no cobrará el ecorregimen si no lo cumple, aunque deba el agricultor incurrir en un gasto extraordinario para la realización de esa práctica ¿Por qué hace esto Francisco Martínez? Se preguntan desde la organización agraria. La respuesta es sencilla, la región está obligada al cumplimiento de una superficie mínima acogida a estas prácticas agroambientales.



Teme el consejero no cubrir ese mínimo porcentaje y recibir una reprimenda desde Bruselas. Es por esto que induce a los agricultores a marcar la casilla de los ecoregimenes, cuando es consciente de que suponen un desembolso sin una garantía de pago.