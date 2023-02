Arrancan las obras de construcción del aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano de Guadalajara capital, con 2,9 millones de euros de inversión

lunes 06 de febrero de 2023 , 17:05h

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha puesto este lunes la primera piedra del nuevo aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano, que supone la ejecución de uno de los proyectos vinculados a la ZBE con mayor inversión pública. Al acto de colocación han asistido, junto a los cuatro tenientes de alcalde, la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, y el concejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero.



En concreto, la construcción del aparcamiento lleva aparejado un coste de 2.998.985 euros, de los que 2.238.390,38 euros proceden de fondos europeos Next Generation, canalizados por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.



Tal y como detallaba el alcalde, el aparcamiento se desarrollará en una planta baja y una planta bajo rasante, en la que existirán 390 plazas para turismos, junto a plazas para motocicletas y vehículos de movilidad personal.



“Se trata de una gran inversión que nos ayuda a transformarnos y a equipararnos a modernas ciudades europeas que apuestan ya por una nueva movilidad en el núcleo urbano, mucho más eficiente y, sobre todo, más sana”, decía el alcalde.



Rojo definía el proyecto como “uno de los principales dentro de la ZBE”, ligándolo a su vez al nuevo campus universitario ya que “sin este aparcamiento, el casco histórico y zonas próximas al mismo recibirían la presión de todos los estudiantes que acudan a las nuevas instalaciones universitarias”.



El alcalde ponía en valor el trabajo realizado en cuanto a la captación de fondos europeos por parte del Ayuntamiento, que ya ha recibido 10,7 millones de euros después de haber presentado proyectos por valor de 25 millones de euros, con varias líneas de ayuda pendientes de resolver.



“Tuvimos clara la oportunidad y por ello creamos una Oficina Técnica de Proyectos Estratégicos, con buen equipo específico de personas trabajando en proyectos de futuro“, apuntaba Alberto Rojo.



Rojo: “paciencia, comprensión y disculpas por las molestias de las obras”

Por último, el alcalde se refería a las obras que la ciudad ejecuta en distintos puntos de la ciudad, pidiendo “paciencia, comprensión y disculpas a la ciudadanía” por las molestias ocasionadas.



“No podemos dejar pasar estas oportunidades. Teníamos otros ritmos para estos cuatro años en los que queríamos haber empezado algunas obras antes, pero las circunstancias vinculadas a la pandemia o la guerra han venido como han venido”



Pérez Borda: “Hemos conseguido atraer importantes fondos europeos que servirán para transformar Guadalajara”

En su intervención el primer teniente alcalde de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, ha puesto en valor el trabajo realizado para “con el apoyo económico de los fondos Next Generation, poner en marcha proyectos de transformación que Guadalajara necesitaba como va a ser el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones” ha indicado Pérez Borda.



El primer teniente de alcalde ha señalado que “la remodelación integral del aparcamiento de esta calle de Hermanos Fernández Galiano, situado en un punto que es clave ya que: estamos junto a la estación de autobuses, junto al futuro campus, es decir, en una definitiva, una zona que espera grandes cambios”. Así, el concejal delegado de infraestructuras ha puesto en valor el trabajo realizado entorno a la Zona de Baja Emisiones “un trabajo realizado de forma transversal y que es la mejor muestra del compromiso que tiene este equipo de Gobierno con tener una ciudad más sostenible”



Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez, ha querido "reconocer al alcalde su acierto a la hora de aprovechar la captación de los fondos europeos Next Generation, realizando un trabajo excepcional" en su consecución, ha dicho Gómez.



“Alberto Rojo, ha añadido la subdelegada, ha dado un paso en la transformación de la ciudad, dejando atrás un modelo ya superado y dotando a Guadalajara de un nuevo impulso"



Durante su intervención, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha "reiterado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con el fin que persigue esta obra de aparcamiento disuasorio, "que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía". Escudero se ha referido a Alberto Rojo "como un alcalde responsable que se toma muy en serio la calidad de vida y salud de sus vecinos y vecinas" y le ha felicitado "por la valentía de llevar a cabo estas actuaciones"



Por último, el consejero de Desarrollo Sostenible se ha referido "al cambio notable que está teniendo Guadalajara a lo largo de esta legislatura y que ya no tiene nada que ver con esa ciudad gris del pasado"