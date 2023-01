José Bono maneja un entramado de 6sociedades que acumulan 5,8 millones de euros en activos, el socialista controla negocios del sector inmobiliario, de consultoría empresarial y hasta de placas fotovoltaicas

martes 17 de enero de 2023 , 08:00h

Según publica este lunes el digital EL DEBATE, el exministro socialista José Bono controla una red de seis sociedades que cuentan con unos activos por valor de 5,8 millones de euros. El Debate publica hoy un extenso reportaje de investigación en el que se desarrollan con detalle los negocios del político del PSOE, entre los que se encuentran un centro hípico, una consultora empresarial, una inmobiliaria, una compañía de placas de energía renovable y hasta un centro informático.



De todos los negocios, la joya empresarial más valiosa de Bono es la Hípica de Toledo. Según el Registro Mercantil, el 16 de octubre de 2018, el exministro socialista fue nombrado apoderado de la mercantil Hípica Almenara SL. En 2018 (último año en el que presentó las cuentas), esta empresa declaró que contaba con unos activos por valor de 2.871.425 euros y registró una facturación de 247.936 euros. A pesar de estos datos económicos el negocio no es rentable ya que ese año, el último que presentó cuentas anuales ante el Registro Mercantil, apenas obtuvo un beneficio de 7.132 euros.



El exministro del PSOE nunca ha explicado de dónde obtuvo los fondos para construir el recinto sobre el que funciona este negocio, cuya construcción se tasó en 2010 en 5 millones de euros. En la actualidad, esta empresa está gestionada por su hijo José Bono Rodríguez, jinete de profesión. En 2021, el negocio hípico de Bono declaró tener unos ahorros de 1.473.374 euros.



Tal y como denuncia EL DEBATE, la segunda empresa más rentable del político socialista es Ahorros Familiares Saja SL, de la que Bono fue nombrado administrador el 6 de septiembre de 2017, dedicada a la compraventa de bienes inmuebles. En 2020 registró una facturación de 387.168 euros y declaró 750.759 euros en activos. En 2019 la cifra de ingresos fue de 657.426 euros. A día de hoy Ana Bono Rodríguez y Ana María Rodríguez Mosquera, respectivamente hija y mujer de Bono, son las máximas responsables de la compañía.



En 2012, justo cuando Bono dejó la política, esta sociedad llegó a tener un capital de 2.121.778 euros. Al año siguiente llegó a acumular 1.221.505 euros en la partida de Reservas. Es decir, los ahorros de la empresa. Por este negocio también ha tenido un cargo de responsabilidad Francisco Javier Montalvo Llanos, mano derecha del constructor Rafael Santamaría. Ahorros Familiares Saja SL está domiciliada en un piso de la calle Cabo Cañaveral del barrio de Aravaca de Madrid.



Una consultora y una inmobiliaria



Otra de las compañías de Bono se denomina Joasa 2012 SL, una consultora de negocios que fue constituida el 20 de enero de 2012. Es decir, un mes después de que el socialista cesara como presidente del Congreso de los Diputados. En cambio, el político socialista no fue nombrado administrador único de la empresa hasta el 2 de febrero de 2018. Las cuentas de 2021 la mercantil especifican que facturó 515.116 euros y que cuenta con un activo de 816.272 euros.



Joasa 2012 está domiciliada en la calle Joaquín Bau número 2 bajo D de Madrid, ubicación en la que está domiciliada la empresa Tecnove, una compañía a la el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que Bono fue ministro de Defensa, adjudicó 130 millones de euros en contratos públicos. El presidente Tecnove, Eusebio Ramírez González-Ortega, fue condenado en 2018 por sobornar a un militar para que amañara en su favor un contrato estatal millonario. Esta empresa de Bono fue fundada por Ramón Navas Barchino, ex gerente de la Hípica de Toledo, propiedad de la familia de Bono.



La siguiente empresa del exministro del PSOE es Viveros 02031924 SL, abierta el 20 de diciembre de 2019. Esta compañía, cuyo objeto social es «alquiler de bienes inmobiliarios», también está radicada en la sede de Tecnove. El balance de situación de la empresa demuestra que se trata de una sociedad instrumental, puesto que, en realidad, no tiene ningún tipo de actividad económica. En 2021 facturó cero euros a pesar de contar con activos millonarios por importe de 1.225.197 euros.



Placas fotovoltaicas



El 9 de febrero de 2012, Bono fue nombrado administrador de La Atalaya 52 SL, una empresa que inicialmente se inauguró para facturar colaboraciones en programas de televisión. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2018 modificó su objeto social que a día de hoy es: «La producción, venta y comercialización de energía eléctrica de origen renovable». Al igual que la anterior compañía, se trata de una empresa fantasma. En 2021 declaró que contaba con un activo de 46.003 euros pero no facturó un sólo euro.



Por esta empresa han pasado multitud de figuras vinculadas al exministro del PSOE. Una de ellas fue Alicia Cilleruelo Berdón, exsecretaria personal de Bono durante su última etapa como presidente de la Junta de Castilla La Mancha. Dentro de La Atalaya 52 SL también tuvo responsabilidad mercantil Pablo Cañego Muñoz, un constructor de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y, de nuevo, aparece el otrora gerente de la hípica familiar.



El último negocio de Bono es Tojsama 14 SL, constituida el 15 de diciembre de 2014. Siete días después de su apertura entró en la compañía José Luis Fernández Peña, antiguo responsable de comunicación del socialista. El 19 de marzo de 2019, Bono fue nombrado administrador único de esta compañía que, teóricamente se dedica al asesoramiento informático. Al igual que Joasa y Viveros esta empresa figura en el mismo enclave que Tecnove, proveedor del Ministerio de Defensa durante la etapa de Bono como responsable de la cartera ministerial.



El negocio registró cero euros en 2021 a pesar de que mantiene 169.219 euros en activos, concluye el digital EL DEBATE,