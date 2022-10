Nuñez desmonta la pantomima de Page : "Un pensionista que cobra 9.000 euros, su declaración de la renta le sale a cero, por lo que además de NO beneficiarse de las deducciones tendrá que hacer frente a una inflación del 13%"

miércoles 05 de octubre de 2022

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha DESMONTADO la pantomima de Page por el hecho de que la bajada del IRPF a rentas por debajo de 30.000 euros que ha ANUNACIADO el presidente del Ejecutivo socialista este martes en las Cortes, NO vaya a afectar a los MÁS VULNERABLES .



En el turno de réplica del Debate sobre el Estado de la Región, Paco Nuñez ha sostenido que las medidas fiscales propuestas en el discurso de apertura por el presidente regional afectarán en "cero euros" a los que más lo necesitan.



Para ilustrar su argumento, ha puesto el ejemplo de un pensionista que tiene unos ingresos de 9.000 euros:"Su cuota en la declaración de la renta le sale a cero, por lo que además de no beneficiarse de las deducciones tendrá que hacer frente a una inflación del 13%".



El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado hoy que trabajará para que nuestra tierra sea parte del eje del crecimiento en el sur de Europa. “Si los castellanomanchegos nos dan su confianza tendremos ese acuerdo con Andalucía y Madrid”.



Así se ha pronunciado Núñez, en su intervención en el Debate del Estado de la Región, donde ha recordado que, ayer, en la reunión que mantuvo con el presidente Juanma Moreno, analizó el “despegue” de Andalucía que desde hace tiempo lleva acreditando la Comunidad de Madrid.



En este sentido, ha advertido que “no se resigna” a que Castilla-La Mancha sea la última comunidad en todos los indicadores económicos, sea la región que peor ha gestionado la pandemia y la que peor gestiona los fondos europeos. “Los castellanomanchegos necesitan un cambio”.



De esta manera, Núñez ha destacado que “cree” en una Castilla-La Mancha sin límites y sin el “cortapisas del socialismo” que nos ha hecho estar en el furgón de cola de todos los indicadores durante casi 40 años de Gobierno socialista. “Los castellanomanchegos serán lo que quieran ser”, ha indicado.



Además de esto, ha denunciado que hoy Page haya buscado un titular de prensa, pero sin bajar los impuestos para “no enfadar a su jefe Pedro Sánchez”. Sin embargo, - ha lamentado-, los que pierden son los castellanomanchegos, ya que Page ha perdido la oportunidad de bajar los impuestos y hacer la vida más fácil a los ciudadanos”.



Así mismo, ha lamentado que Page no vaya a ayudar a las rentas más bajas. “Si la cuota íntegra sale a 0, la ayuda es 0”. Por eso, ha señalado que, si quiere ayudar a los castellanomanchegos, debe aprobar la bajada del IRPF del PP que tiene encima de la mesa.



También, ha recordado que Page ha hecho “caso omiso” a la propuesta fiscal del PP y que lo único que ha buscado es un titular de prensa nacional para “parecer un político como los demás” pero sin enfadar a Sánchez y perjudicando así a los ciudadanos.



Por todo lo anterior, Núñez ha recalcado que hay dos modelos, el modelo del PP de ba-jada de impuestos, creación de empleo y riqueza, y el modelo del PSOE, el que sube impuestos y el que fríe a impuestos a los ciudadanos.



5 horas de discurso de autocomplacencia.-



El presidente del PP-CLM ha criticado las cinco horas de discurso de Page, “un discurso de autocomplacencia” en la que parecía que Castilla-La Mancha fuera suya, pero, esta región “no es del PSOE, es de los castellanomanchegos, y ni usted, ni ningún socialista, se puede atribuir el ser dueño de esta tierra”, ya que, será siempre lo que los castellanomanchegos quieran que sea.



Así, ha recordado que las políticas socialistas de Page nos han condenado a ser más pobres, teniendo en cuenta que tenemos la inflación más alta de toda España y donde más cuesta hacer la cesta de la compra. “Tenemos la inflación más alta y los salarios más bajos”.



Núñez ha asegurado que nuestro IPC nos hace ser un 20 por ciento más pobres que el resto del país y que nuestro paro está dos puntos por encima de la media nacional.



Por ello, ve “necesario” reformular los planes de empleo y destinar fondos a ayudar a la contratación, así como es fundamental una reducción de la burocracia. “No podemos inundar de papeles a las pymes”.



También ha señalado que somos la Comunidad Autónoma que peor gestiona los fondos europeos y la que más está dejando escapar esa oportunidad para la recuperación económica y social.



“5 horas de discurso de Page que son la evidencia de su falta de rumbo y de proyecto para esta tierra. Quedan 8 meses para que el socialismo salga del Palacio de Fuensalida”.



CLM no se merece un presidente que se dedique a hacer `gracietas´.-



Además de esto, Núñez ha señalado que Castilla-La Mancha no está para “gracietas”, y, por eso, esta región no se merece un presidente que se caracteriza por su falta de humanidad en los peores momentos.



Por eso, ha recordado a Page que escucha al PP estará beneficiando al conjunto de los castellanomanchegos. “El 99 por ciento de las veces ha votado en contra de las propuestas de la sociedad civil castellanomanchega”.



Así mismo, ha recordado que Page no ha cumplido con ni un solo sector de Castilla-La Mancha cuando más lo necesitaban. “No tiene palabra ni credibilidad y sus anuncios solo son papel mojado”.



El presidente del PP-CLM ha afirmado que en materia social solo ha actuado cuando el PP le ha presionado. “La sensibilidad de Page ni está ni se le espera”.



Además, ha indicado que los conciertos de las residencias de mayores hacen inviable su funcionamiento, y, por ello, es urgente revisarlos para garantizar su futuro. “El Tercer Sector necesita certeza y seguridad jurídica, Page debe pasar al modelo de convenios para dar estabilidad económica a las entidades sociales”.



Por otra parte, ha advertido que el 4,5 por ciento de las familias no puede comprar carne o pescado y que el 90 por ciento de las familias numerosas han tenido que reducir el uso de la calefacción.



En cuanto a la situación sanitaria, ha denunciado que nuestra sanidad se encuentra saturada y que el colapso en Atención Primaria es un clamor, y, mientras Page sigue haciendo oídos sordos ante las reclamaciones de los profesionales sanitarios.



“Ha bajado el presupuesto en Atención Primaria mientras ha subido el gasto en Presidencia. Esas son las prioridades de Page”.



Además, ha sido incapaz de poner en marcha en dos legislaturas la Carrera Profesional Sanitaria. “Somos la única comunidad que no la ha recuperado”.



Por eso, Núñez propone reforzar la Atención Primaria y la Atención Especializada y poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera y recuperar cuanto antes la Carrera Profesional Sanitaria.



Y frente a ello, Page está preocupado de eliminar “tablas de Excel para falsear los datos de las listas de espera y a mí me preocupa las personas que están sufriendo mientras esperan”.



Por ello, ha pedido a Page que escuche a la sanidad real que está ahí fuera y dé la cara para garantizar la asistencia en nuestra región. “Hable con ellos y le dirán la verdad”.



Además de esto, ha insistido en que Page se ha olvidado de poner dinero en el mundo cultural, la artesanía y el turismo de Castilla-La Mancha. “A los hosteleros solo se les ha criminalizado”.



En cuanto a agricultura y ganadería, Núñez ha recordado que los agricultores están vaticinando un otoño complicado y no llegan a final de mes. ¿Alguien puede trabajar sabiendo que va a pérdidas y que no encuentra el apoyo de su Gobierno?



Así mismo, ha recordado que nuestros agricultores necesitan agua. Y en materia de agua, si hay un pacto Regional es porque el PP-CLM se lo propuso a Page en el Palacio de Fuensalida.



En cuanto al servicio de extinción de incendios, tiene el aplauso y el reconocimiento del PP-CLM, pero, deben saber que, cuando sea presidente, Geacam no será un “colocadero de ex políticos socialistas”.



Page es la sucursal de Sánchez en CLM



Por otra parte, ha recordado a Page que debe decirles a sus diputados en el Congreso que dejen de votar en contra de los intereses de Castilla-La Mancha.



Así, ha señalado que Page ha dedicado más tiempo a hablar del pasado y de cálculos electorales que del presente y del futuro. “Eso es lo que le importa nuestra región, no tiene nada que ofrecer”. “El tiempo de Page ya ha pasado, está preocupado de ver si es candidato porque solo le importa Madrid y la política nacional”.



Además, ha advertido que Page vive encapsulado, ya que lleva 30 años en el coche oficial y no pisa la calle ni habla con la gente normal.



Por último, ha denunciado que Page ha convertido Castilla-La Mancha en una sucursal de Sánchez, ya que no se desvía ni un milímetro de sus políticas”. “El partido que hoy es alternativa a Page, el PP, es un partido empático, que conoce perfectamente la región, que la ama y la siente, y que tiene claro qué hay que hacer para construir una tierra de futuro y de oportunidades”.