Page ANUNCIA la rebaja del IRPF hasta 30.000 euros de renta pero NO DEFLACTARÁ

ANUNCIA la rebaja del IRPF hasta 30.000 euros de renta pero NO DEFLACTARÁ

martes 04 de octubre de 2022

martes 04 de octubre de 2022 , 18:29h

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, HA ANUNCIADO (conociendo al socialista, habrá que estar atento a la letra pequeña) este martes sus medidas fiscales en línea con el resto de autonomías, que incluyen una rebaja del IRPF para rentas anuales inferiores a 30.000 euros a través de nuevas deducciones en el tramo autonómico del impuesto. El presidente regional también ha asegurado no deflactará la tarifa, como sí han anunciado las comunidades gobernadas por el PP.



Page, muy crítico con la batalla fiscal que iniciaron las autonomías del PP y a la que se han sumado otras comunidades socialistas como Valencia o Baleares, ha hecho públicas sus propuestas fiscales en el Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha que acoge estos días el Parlamento autonómico. Las medidas incluyen una nueva deducción de la cuota por valor de 200 euros en rentas inferiores a 12.000 euros, 150 euros si son de menos de 21.000 euros, y 100 euros en caso de rentas de hasta 30.000 euros.



Esta deducción podrá incrementarse en 50, 37,5 o 25 euros por cada hijo a cargo del contribuyente. El líder de los socialistas castellanomanchegos ha enmarcado esta medida en la necesidad de paliar la inflación en hogares vulnerables y tendrá un impacto estimado de 75 millones de euros. Se alinea así con los anuncios fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez y el resto de autonomías socialistas, que abogan por ayudar a las rentas más bajas mediante el aumento de las deducciones en los tramos inferiores en vez de deflactar la tarifa del IRPF como pide el PP y aplicará en Madrid o Andalucía.



En su intervención, García-Page ha elevado el tono contra el Partido Popular tanto a nivel nacional como regional por querer "romper España en 17 mercados distintos" a nivel fiscal con las anunciadas bajadas de impuestos en las regiones donde gobierna, algo que podría esperarse "de Bildu o de independentistas catalanes", pero no de un partido que ha gobernado y "pretende gobernar". El presidente regional ha instado a que el Estado ponga en marcha una "armonización" fiscal "para que los límites de la competencia no sean una selva", que es hacia donde va este país, algo que "no es razonable ni justo" y por lo que pide al Estado "recapacitar".