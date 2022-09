Merino denuncia la HIPOCRESÍA de Page: “Si de verdad defiende la caza en Castilla-La Mancha lo único que tiene que hacer es pedir a los diputados nacionales del PSOE por la región que voten en contra de la Ley de Bienestar Animal”

La portavoz del GP en las Cortes Regionales, Lola Merino, denuncia la hipocresía manifiesta de Emiliano García-Page con los cazadores de CLM

sábado 17 de septiembre de 2022 , 07:53h

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha denunciado “la hipocresía constante de Emiliano García-Page en materia cinegética, vendiendo muy buenas palabras hoy a los cazadores y diciéndoles lo que quieren escuchar pero luego actuando como un verdadero sanchista“.



Así se ha manifestado en relación a las declaraciones realizadas por García-Page hoy en Ciudad Real donde en un acto ante cazadores, ha “amenazado con presentar una enmienda a la Ley de Bienestar Animal para excluir al sector de la caza de dicha ley”.



Y es en estas declaraciones de García-Page donde Merino denuncia su hipocresía, pues según la dirigente popular “ si Page de verdad entiende que la Ley de Bienestar Animal, no es buena para Castilla-La Mancha no es necesario que la recurra o la lleve a los tribunales como le ha dicho hoy a los cazadores, solo basta una cosa, si no le gusta esta ley y defiende de verdad la caza en la región, lo único que hacer es decirle a los 9 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso de los Diputados, que voten en contra de la Ley de Bienestar Animal y ahí se acaba el problema para la caza y los cazadores de nuestra región con el atropello de la Ley de Bienestar Animal que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez y que supone un ataque a la caza por parte de Gobierno de Sánchez y de sus socios”.



Además Lola Merino también ha recordado “que en materia cinegética la hipocresía es una constante en las políticas de Emiliano García-Page, que aprobó una Ley de Caza en Castilla-La Mancha por exigencia de Podemos para conseguir el poder en la Junta , pero una ley que se aprobó sin el consenso ni el respaldo de ninguna de las organizaciones de cazadores de la región a los que además traicionó y engañó”.