Engonga denuncia el “bochornoso espectáculo” del gobierno de Rojo y Ciudadanos en la organización de las Ferias de Guadalajara

viernes 02 de septiembre de 2022 , 18:17h

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto de manifiesto hoy públicamente el “bochornoso espectáculo” que el gobierno de Alberto Rojo está dando en los días previos a las Ferias y Fiestas de Guadalajara en cuanto a nivel organizativo. “Alberto Rojo y su concejala de festejos se han estado riendo de todos los vecinos de Guadalajara desde el principio y lo han hecho probablemente porque ni ellos mismos estaban convencidos del paso que iban a dar porque están siendo unas Ferias, en su organización previa, de la improvisación, del desconcierto y de un alcalde que ha cogido la huida como forma de vida”.



Así lo ha manifestado el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga recordando las propias palabras del alcalde hace un año cuando decía “sacando pecho” que “serían unas fiestas históricas” cuando lo cierto es que están llevando a cabo una “organización desastrosa y desafortunada” motivado por la “improvisación e inseguridad de un alcalde que ha demostrado que no tenía un plan”.



Engonga se ha referido al “gran acuerdo” que el gobierno de Rojo con su concejala de Festejos Sara Simón prometió con vecinos, peñistas, hosteleros, feriantes, deportistas, grupos políticos… y que no existe, mientras que tenemos a día de hoy es “una gran bola de humo que día tras día se va haciendo más grande”.



“Desde que en el mes de junio el tándem Rojo-Simón anunciara la celebración de las fiestas “en el centro” se ha ido desencadenando un despropósito tras otro”, ha dicho el concejal del Grupo Popular citando las “atracciones de feria que se ubican sobre parques y jardines destrozando el césped y sus árboles; la tala de árboles para reubicar peñas; peñas que se ubican en instalaciones deportivas que han estado cerradas durante tres años consecutivos por motivos aún desconocidos como son las pistas de San Roque; peñistas a los que se les está asfixiando -dicho por ellos mismos- con más burocracia que nunca fruto de la inseguridad y del miedo a lo que pueda pasar; hosteleros que hasta hace unos días no sabían cuál iba a ser su nueva ubicación y cuando se les ha informado les obligan a aumentar los gastos en luz y agua, y se disminuye la posibilidad de montar mesas y sillas; a parte de que se están saltando diferentes ordenanzas municipales como la de movilidad o poniendo atracciones y peñas a escasos metros de viviendas”.



Además de todo esto, Engonga ha calificado como “el culmen del despropósito” la parcela donde ha tenido lugar la rueda de prensa junto a la glorieta de Juan Pablo II que “parece ser que va a albergar las grandes atracciones de fiestas”. “¿Ustedes creen que es de recibo a que unos días de empezar con nuestra Semana Grande, se encuentre el terreno en esta situación, desnivelado, con capas de zahorra, a escasos metros de las viviendas… ¿ustedes creen que es de recibo que con la situación económica que están viviendo las familias y la que está por venir en los próximos meses, el alcalde de la ciudad se permita el lujo de gastarse más de 150.000 euros en acondicionar una parcela, que ni tan siquiera es de titularidad municipal”, se ha preguntado Armengol Engonga acompañado del concejal José Luis Alguacil. “Esto sí que es algo histórico”, ha apuntado.



El concejal del Grupo Popular ha anunciado que formularán dos preguntas en el pleno del próximo pleno del 5 de septiembre, “por responsabilidad y porque nuestro Grupo no tiene claro si todas estas decisiones alocadas e improvisadas tienen sustento legal”. La primera será sobre seguridad: “Nos preocupa que al no existir un recinto ferial como tal puedan proliferar determinas ‘zonas calientes’ y queremos conocer cuál es el plan de seguridad que ha preparado el equipo de gobierno; y en segundo lugar vamos a solicitar que se nos informe si el equipo de gobierno ha solicitado a los técnicos municipales los informes de mantenimiento de parques y jardines, urbanismo, infraestructuras, movilidad y seguridad los informes de idoneidad de las nuevas ubicaciones de las instalaciones de feriantes y peñas”.



Por último, Engonga ha exigido al teniente alcalde de Ciudadanos, Rafael Pérez Borda, socio de Alberto Rojo y máximo garante de la legalidad urbanística de las acciones que se producen en Guadalajara, que reaccione porque “no puede ser ajeno a esta realidad, Pérez Borda no se puede esconder ante estas irregularidades y debe pararles los pies a Rojo y Simón, de lo contrario es corresponsable político e institucional de sus actuaciones”.