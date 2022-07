¿QUÉ HARÁ PAGE? Núñez propone a Page un manifiesto contra la Ley de Memoria Democrática con el compromiso de que los diputados de PP y PSOE de C-LM no la apoyen

domingo 10 de julio de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la firma de un manifiesto conjunto en el que ambos partidos se comprometan a que ningún diputado nacional de Castilla-La Mancha apoya la próxima semana la aprobación de la “mal llamada” Ley de Memoria Democrática que Pedro Sánchez ha pactado con Bildu.



Así se ha expresado Núñez, en declaraciones a los medios en Motilla del Palancar (Cuenca), donde ha avanzado que mañana el partido propondrá por escrito al PSOE este manifiesto y durante la semana la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ofrecerá al secretario de Organización del PSOE-CLM, Sergio Gutiérrez, la firma del mismo.



El presidente del PP-CLM ha dicho que “hay que hacer algo más que hablar, hay que actuar, y en política se actúa con compromiso y ejecución”, por ello ha pedido a Page que “firme este manifiesto” donde “nos opongamos frontalmente desde Castilla-La Mancha a esta ley”.



Núñez ha asegurado que este acuerdo demostraría que los castellanomanchegos “no queremos saber nada y no queremos pactar nada con Bildu” y que Castilla-La Mancha está “lejos del radicalismo de Bildu y de aquellos que quieren reescribir la historia para que los verdugos parezcan víctimas”.



Además, ha recordado que el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba este sábado durante el homenaje en Ermua a Miguel Ángel Blanco que derogará esta Ley de Memoria Democrática en cuanto llegue a la Presidencia del Gobierno de España.



Para el líder de los ‘populares’ en la región “el que deja titulares y no los acompaña con hechos lo que hace es engañar a la gente y faltar al respeto a los ciudadanos”, ya que Page es el representante de Castilla-La Mancha ante el Estado y secretario general del PSOE-CLM, por lo que puede hacer “algo más que hablar”.



Así, Núñez ha incidido en que Page “se ha quejado de la ley”, pero “con eso no vale” porque con eso “siguen escribiendo la historia aquellos que blanquean a los que nos asesinaban y lo digo el día en el que se cumplen 25 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco”.



“No puede ser que quienes no condenan a sus secuestradores y blanquean a los que nos mataban hoy puedan escribir una Ley de Memoria Democrática”, ha aseverado, al tiempo que ha preguntado si “alguien puede entender qué hace el PSOE de la mano de Bildu”.