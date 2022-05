Convocan paros parciales en el transporte urbano de Guadalajara a partir del próximo lunes

jueves 19 de mayo de 2022 , 12:55h

El comité de empresa del transporte urbano de Guadalajara ha convocado, a partir del próximo lunes 23 de mayo, paros parciales de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, con carácter indefinido, ante la falta de acuerdo con ALSA en la negociación del nuevo convenio colectivo.



Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del Comité de Empresa, Joaquín Toledo, acompañado del resto de los miembros del comité, todos ellos de USO, quien ha manifestado que se trata de una decisión apoyada por toda la asamblea de trabajadores (85 en total) ante “el descontento” que hay con la empresa



El mayor hándicap —según Toledo— reside en el tema de los permisos retribuidos, así como en el momento de empezar a cobrar los incrementos salariales propuestos, que si bien desde la empresa se pretende que sea a partir de abril, la propuesta del comité es que se empiecen a percibir desde el mismo día 1 de enero.



También se han convocado concentraciones de por la mañana —8.30 a 9.30— y por la tarde —16.00 a 15.30 horas—, de lunes a viernes, para la próxima semana y del 6 al 10 de junio, ante las puertas del Ayuntamiento de Guadalajara.



En el caso de que finalmente la huelga no sea desconvocada por falta de acuerdo, los paros parciales serán desde las 6.00 hasta las 10.00 de la mañana y desde las 14.00 hasta las 18.00 horas, cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde, tiempo durante el cual solo funcionaran los servicios mínimos, que según el presidente del comité se estiman en un 50% de la flota de autobuses.



La plantilla de ALSA lleva mucho tiempo descontenta. El convenio colectivo finalizó el pasado diciembre y en los meses que llevan de negociación no se ha podido llegar a ningún acuerdo. “Nos hemos encallado sobre todo con el tema económico, nos sentimos utilizados por la empresa”, ha apuntado Toledo.



Desde el comité creen que como el 31 de abril concluye la actual adjudicación del servicio de transporte y el ayuntamiento ya está negociando el nuevo pliego de condiciones, ALSA quiere presionar para que dicho pliego salga antes. “Nos quiere enfrentar al Ayuntamiento para presionar y que el pliego salga antes”, ha subrayado.



Además, también consideran que negociar en estas condiciones, sin saber si esta empresa va a seguir o no, supone otro inconveniente. De ahí que su planteamiento haya sido valorar un convenio solo hasta el 2023.



Para Toledo, está claro que no les ha quedado más remedio que ir a la huelga porque en la mediación la empresa se ha descolgado con una oferta aún más baja de la planteada inicialmente.



MALAS CONDICIONES LABORALES



En la rueda de prensa, el presidente del comité también se ha quejado también de las malas condiciones en las que tuvieron que realizar su trabajo durante la pandemia; sin mamparas durante los primeros meses en los autobuses, consiguiendo que las colocaran tras una denuncia ante la inspección.



De igual modo, ha reclamado que se pongan servicios para los conductores, algo que ha sido especialmente duro durante la pandemia, y en concreto, durante el confinamiento, momento en el que hasta los bares estaban también cerrados.



“No estamos pidiendo nada descabellado, ni en condiciones económicas ni en servicios retribuidos”, ha incidido Toledo.