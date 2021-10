Dafme Fernández impresiona en Sitges con total look del guadalajareño JCPAJARES

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 10 de octubre de 2021 , 13:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La actriz acudió a la 54 edición del Festival Internacional de Sitges con total look JCPAJARES. Un look bicolor compuesto con piezas de archivo de la firma en el que ha apostado a jugar con las texturas.



Una chaqueta realizada en crepe de lana con cadena XL en la manga, un bralette troquelado con multitira en la cintura y pantalón de vinilo.



Sobre JC Pajares.-



Considerado como uno de los talentos de la moda española, JCPAJARES (Guadalajara,1993), comenzó de manera autodidacta. Graduado con honores por la Escuela Superior de Diseño de Madrid y por la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, donde fue becado.



Tras conquistar los street styles de semanas de la moda como Nueva York, Milán, París, Estocolmo, Dubai o Madrid, y con publicaciones nacionales e internacio- nales, ha formado parte de la lista de Vogue Talents de Vogue Italia, colaborado a nivel internacional con marcas como Missoni o H&M y trabajado en la industria cinematográfica de Hollywood.



TIME-LINE



En 2015 presenta su primera colección cápsula con la que fue seleccionado para el LVMH Prize Young Fashion Designer 2015 por el online recruitment de la compañía.



En septiembre de ese mismo año, funda su marca homómina, JCPAJARES, pre- sentando su primera colección en EGO con una gran acogida e impacto en los medios durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.



En 2016 fue galardonado con el premio emprendedor del año por el Gobierno de Castilla-La Mancha.



En 2017 se alza con el Mercedes-Benz Fashion Talent Award a mejor diseñador y colección jóven y con el IEDesign Award a mejor dirección creativa de una firma de moda española.



Tras ser invitado a presentar su trabajo en MBFWTbilisi, en Septiembre de mismo año comenzó a desfilar en el calendario oficial de la Fashion Week en Madrid y a mostrar sus colecciones bajo nuevos conceptos de presentación, lo cual le ha he- cho captar la atención de los medios y prensa más prestigiosos.



Entre sus asiduas se encuentran un gran etcétera de celebrities, It girls, redactoras de moda, actrices, cantantes y top-bloggers, las cuales le han elegido para vestir las propuestas de su firma.



Con puntos de venta en EEUU, Alemania, España y próximante en EAU, Juan Car- los se centra en la expansión internacional de la marca y en dar servicio y cobertura exquisita a todos los clientes en su estudio-taller.