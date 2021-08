LECTURAS Adriana Abenia por el uso de una foto sin permiso: "Me amputan los pezones"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 18 de agosto de 2021 , 11:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En Lecturas Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos siguen explotando el filón del triste fallecimiento de Mila Ximénez. "Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo", dice el presentador de Sálvame, ahora de vacaciones, en la entrevista que le hace la hija de María Teresa Campos -ocupando precisamente el lugar de Mila, que habitualmente conducía estas entrevistas-.



"Con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella", dice Jorge Javier, recordando de nuevo la intensa amistad que le unió con la fallecida.



"Mila me hizo un gran favor dejándome despedir de ella. Salí de la habitación con un chute de vida", recordó el presentador sobre sus últimos momentos. "Es como si tuviera una foto fija de ella en el cerebro. No se me va de la cabeza", dice por su parte Terelu.



Adriana Abenia por el uso de una foto sin permiso: "Me amputan los pezones".-



Con más de 300 mil seguidores, Adriana Abenia puede presumir de ser una de las caras conocidas de Instagram. En su perfil, la presentadora alterna fotografías de su hija con algunos trabajos suyos como modelo, algo que sin duda gusta mucho a sus fans.



Este pasado fin de semana, la aragonesa usó su cuenta para denunciar el uso sin permiso de una fotografía que había compartido ella misma en su perfil hace unos días.



"Un centro comercial pone mi foto sin permiso en sus redes, pero antes la retocan y me amputan los pezones, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido con el cuerpo y fisionomía de la mujer. Alucino", escribió en sus historias de Instagram junto a la mencionada imagen.



Tal y como explicó ella misma, el centro comercial 'Puerto Venecia', situado en Zaragoza utilizó una imagen de la joven disfrutando de una de las atracciones con las que cuenta el recinto.



A parte de hacerlo sin permiso, como la propia Adriana denunció, lo hicieron retocando la imagen para que no aparecieran los pezones tal y como se ven en la fotografía original que aún se puede ver en el perfil oficial de la presentadora.