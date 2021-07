Preguntan al “ciudadano Emiliano García-Page si no confía en su sanidad pública regional por haberse operado en un centro privado"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de julio de 2021 , 17:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha calificado hoy de “auténtico fracaso” el sistema de autocita para la vacunación en nuestra región, ya que, la propia consejería de Sanidad ha reconocido esta misma mañana “que nadie puede cogerse cita porque faltan vacunas para la población”.



Así se ha pronunciado Moreno, en el Debate sobre la Proposición no de Ley ante el Pleno relativa a la reducción de las listas de espera sanitarias en nuestra región, donde además ha acusado al Gobierno de Page “faltar a la verdad” sobre las citas presenciales en Atención Primaria.



En este sentido, ha detallado que, tras el anuncio de Regina Leal de que los pacientes ya podían acudir a su centro de salud para ser atendidos por su médico de manera presencial, “él mismo hizo la prueba” y “me dijeron que aún no se habían reanudado”.



“Hoy mismo lo he vuelto a intentar y no me han dado cita presencial”, ha lamentado Moreno.



Por eso, ha acusado al Gobierno regional de intentar “anestesiar” a los ciudadanos con “anuncios y propagandas” que son mentira.



“Se les llena la boca al hablar de sanidad, pero son incapaces de salvaguardar la salud de los castellano-manchegos”, ha indicado.



Pregunta a Page si no confía en la sanidad pública regional



Además de esto, Moreno ha preguntado a Page “si no confía en la sanidad pública regional”, ya que, ha sido operado, recientemente, en un centro privado.



Así mismo, ha pedido a Page que explique a los castellano-manchegos que llevan más de un año esperando para una intervención quirúrgica por qué él solo ha tenido que esperar 10 días en traumatología.



CLM, la región con mayor tiempo medio de toda España para ser operado



En este sentido, se ha referido al reciente informe del Sistema Nacional de Salud que sitúa a Castilla-La Mancha como la región con mayor tiempo de espera de toda España para una intervención quirúrgica, con 286 días de media para que un paciente pueda ser operado.



También, ha detallado que de las 14 especialidades que recoge este informe, en trece de ellas “somos la Comunidad Autónoma con más días de espera para una intervención quirúrgica”.



Por ello, ha pedido al Gobierno regional que “respalde” la propuesta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, de crear un plan de actuación para una eficaz y sistemática reducción de las listas de espera sanitarias con medidas concretas para reducir los tiempos de espera con una partida presupuestaria de 20 millones de euros.



Page se ha convertido en el peor gestor político de todo el país



Por otra parte, ha denunciado que Page se ha convertido en el peor gestor político de todo el país, ya que, según los datos del Ministerio, la pauta completa a mayores de 40 años se sitúa en el 55,9 por ciento, siendo la décimo tercera región de todo el país.



Además, en el tramo de 60 a 69 años, somos la décimo segunda comunidad, y en la franja de 30 a 39 solo está vacunada el 10,7 por ciento.