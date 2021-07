Carnicero: “Rojo ha desprestigiado al Ayuntamiento de Guadalajara al no recurrir una sentencia contraria a los informes de los funcionarios pero beneficiando a una dirigente ex socialista”

jueves 08 de julio de 2021 , 13:46h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, acompañado de los concejales del Grupo Municipal Popular ha desmentido las difamaciones vertidas contra su persona y contra la persona del anterior Alcalde Antonio Román acerca de una “supuesta condena judicial contra ellos motivadas por acoso laboral hacia una ex dirigente socialista”.



En este sentido "ha demostrado como las sentencias recaídas en este asunto excluyen expresamente de una responsabilidad personal de los anteriores dirigentes del Partido Popular, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara ante las ignominias realizadas por la ex dirigente socialista y atribuidas personalmente contra el Alcalde y su equipo de Gobierno las descarta de forma categórica como motivo u origen del daño” afirma Carnicero.



El PP resalta que la actuación llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno se ajustó en todo momento a las directrices e informes técnicos realizados por los funcionarios de más alto nivel del Ayuntamiento de Guadalajara y que han sido objeto del presente litigio judicial.



Carnicero afirma “ como cargos públicos no nos podemos apartar y debemos defender los informes de los funcionarios que velan por el interés público y no como ha hecho el Sr Rojo plegándose a los intereses particulares de una ex dirigente socialista al no recurrir la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha”



Según denuncian los populares, Rojo continúa con la cacería política que inició contra el equipo de gobierno anterior, y en concreto contra el portavoz del grupo municipal del PP de Guadalajara, a este respecto Carnicero afirma “han intentado crear polémicas de todo tipo para esconder y camuflar su nula gestión municipal lo que está provocando que la ciudad se encuentre en una situación de parálisis absoluta. Montaron una campaña mediática con supuestas perdidas de fondos europeos para la ciudad de Guadalajara, con ficticias quiebras económicas del Ayuntamiento y de los Patronatos o judicializando la gestión del Mercado de Abastos, quedando todas en un absoluto fracaso y ridículo del Sr Rojo sin que hasta la fecha haya pedido perdón por sus continuas mentiras. Es la tercera vez que van a pedir mi reprobación en dos años excusándose en falsedades e invenciones. Ahora con el caso en cuestión proceden igual, me atribuyen una responsabilidad que no solo no me compete sino que además los propios juzgados excluyen expresamente.”



Según señala el Grupo Popular del ayuntamiento de Guadalajara, el hecho de no recurrir la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha en casación ante el Tribunal Supremo es un caso insólito en este Ayuntamiento de Guadalajara, ya que de forma deliberada el Sr Rojo actúa contra los propios actos de la institución, de los informes de los técnicos municipales y los actos procesales llevados a cabo por el Ayuntamiento de Guadalajara con una triple motivación: beneficiar a una ex dirigente del partido socialista, montar una nueva campaña de difamación contra el actual portavoz del Grupo Municipal y esconder su nula capacidad de gestión municipal. Carnicero manifiesta: “Si como dice la Sra Simón quieren lavar el buen nombre del Ayuntamiento con una nueva reprobación, lo que deberían hacer es recurrir la sentencia al Tribunal Supremo siguiendo los informes y alegaciones practicadas por los funcionarios municipales. Al no recurrir están ensuciando y desprestigiando no solo el Ayuntamiento de Guadalajara como institución, sino que además desprestigian a los funcionarios responsables de la tramitación del expediente administrativo”.



Ante las afirmaciones realizadas por la ex dirigente socialista, el PP dice que hay que precisar que se incorporó como funcionaria en el Ayuntamiento, y ella estima, lo cual no deja de ser una opinión subjetiva, que el trato recibido no fue el correcto, pero sin embargo, en la sentencia de primera instancia el Juez entiende que “no está acreditado que esos problemas alegados tras su incorporación fueran el detonante de la baja por incapacidad”. Incluso los facultativos que declaran en sede judicial que la han tratado durante su enfermedad “no son concluyentes en orden a determinar si la baja laboral fue motivada por su incorporación al Ayuntamiento o si ha podido ser por haber perdido sus puestos de responsabilidad y convertirse en una funcionaria de a pie”. No ponemos en duda que padeciera una enfermedad, pero desde luego la misma en ningún caso vino motivada por el trato que recibió en el consistorio, siendo cuestión distinta que ella no se adaptara a su nuevo puesto de trabajo y a la nueva realidad administrativa, incluso entendemos que es difícil adaptarse tras haber ocupado durante tantos años puestos de responsabilidad política de libre designación y pocos como funcionaria municipal, toda vez que había cesado en sus puestos de responsabilidad, como subdelegada del gobierno, consejera, etc y no asumía su cese en los mismos y la vuelta a ocupar un puesto de trabajo como funcionaria de a pie.



Según señalan los populares, el verdadero motivo del recurso planteado por la ex dirigente socialista no ha sido otro que el económico, ya que ante la petición que hizo al Juzgado de 40.000€ éste le atribuyo 2.000€, motivo por el cual recurrió al TSJ hasta conseguir 13.709€, cantidad que lejos de ser recurrida por el Sr Rojo, tal y como decían los funcionarios públicos municipales en el expediente administrativo, le ha sido concedida por el único motivo de ser ex dirigente del partido socialista.



Ante las afirmaciones vertidas por la Sra Simón sobre que Jaime Carnicero había sido condenado por sentencia judicial o la calificación de acosador, le insta Carnicero a que de manera inmediata se retracte de tal injuria contra su persona y que de lo contrario interpondrá la correspondiente acción judicial contra ella salvaguardando su honor, “en política no todo vale, y el Sr Rojo por boca de la Sra Simón, utiliza de forma ruin afirmaciones del todo falsas y que no tienen ningún soporte judicial por lo que de manera inmediata debe retractarse o de lo contrario me veré obligado a interponer la oportuna querella criminal”