Se mantienen las JORNADASD E HUELGA : UGT y CCOO denuncian la falta de voluntad de la Junta de Page por resolver los problemas de GEACAM

martes 18 de mayo de 2021 , 12:59h

UGT y CCOO –sindicatos mayoritarios en GEACAM- han vuelto a denunciar los recortes que se vienen produciendo en esta empresa en los últimos años, recortes que afectan tanto a las plazas de los dispositivos de prevención y extinción de incendios como a los medios de los que disponen. A ello suman la falta de voluntad política por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la propia empresa por solucionar la alta conflictividad de sus trabajadores y trabajadoras, lo que les ha llevado a ratificar las jornadas de huelga que tendrán lugar los días 24 de mayo en Guadalajara; el 26 en Ciudad Real y Albacete; y el 28 en Toledo y Cuenca.



En una rueda de prensa en Toledo a la que ha seguido una concentración en la plaza de Zocodover, Rosario Madrigal, delegada de UGT en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, concretaba que las reivindicaciones de los sindicatos pasan por cubrir las 253 plazas vacantes que hay en el dispositivo de incendios, con una tasa de reposición que lleva cerca de tres años sin cubrirse. Además, “hay 54 plazas en fraude de ley en oficinas y asistencias, plazas indefinidas por ley que la empresa se niega a transformar”. Los recortes, añade, también se dejan notar en la duración de la campaña en algunos medios, “recortes que suponen un riesgo tanto para el personal de INFOCAM como para el medio natural”.



Niega que –como señaló el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero- se haya aumentado en 90 millones el prepuesto para la próxima campaña en GEACAM ya que “esos 90 millones son el resultado económico del ejercicio 2020, 90 millones que son fruto del esfuerzo de los trabajadores de GEACAM, producto de los trabajos realizados en los diferentes encargos: prevención, extinción, atención a emergencias…”.



Por su parte, Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de GEACAM, recordaba que los trabajadores y trabajadoras de esta empresa pública ya llevan 10 años sin convenio colectivo, tiempo durante el que sus salarios han permanecido congelados. Denuncia que la administración pretende volver al modelo de empresa que había antes de 2005, un modelo en el que los trabajadores hacían su jornada de mañana o de tarde y luego –a través de un plus de disponibilidad- debían atender también los incendios que se originaban, son el sobresfuerzo y cansancio que eso suponía. “Ese modelo fue el que provocó que 11 compañeros murieran en un incendio forestal en Guadalajara”. De hecho, explica, fue a raíz de este grave incendio que en 2006 se creó GEACAM y se cambió la manera de operar porque “representaba un peligro para los trabajadores y trabajadoras”. Por ello, no sólo mantienen las jornadas de huelga si no que incluso están dispuestos a hacerlas extensibles a la campaña de extinción.



Frente a los 1.738 trabajadores que había en 2017, ambos sindicatos han puesto encima de la mesa que actualmente alrededor de 1.500 personas trabajan en la extinción y prevención de incendios. Por otro lado, los medios de los que se disponen en 2021 son 45, un dato que comparan con los 87 que había en 2012 durante otra huelga que hubo en GEACAM.



“No nos merecemos el trato que estamos recibiendo por parte de la administración. Hemos estado al pie del cañón en los meses más crudos de la pandemia, también en el temporal Filomena… y la respuesta que recibimos son recortes y un modelo precario”, comentaba Ildefonso García, delegado de UGT, quien además insistía en que GEACAM es una herramienta para fijar población en zonas despobladas de la región, “una herramienta que no está usando la Junta a pesar de presumir de haber aprobado una ley contra la despoblación”.



“En GEACAM hay muchos conflictos laborales que terminan en el juzgado y es que están jugando con los salarios de los trabajadores”. Ignacio Blanco –delegado de Comisiones Obreras- ponía de manifiesto que –a pesar de intervenir en emergencias- en su convenio no tienen reguladas estas actuaciones y eso es así “porque el consejero no quiere regularlas”.