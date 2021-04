CEOE-CEPYME Guadalajara organiza este domingo una CARAVANA DE PROTESTSA EMPRESARIAL contra los cierres y continuas restricciones impuests por la Junta de Page

jueves 15 de abril de 2021 , 18:48h

Ante la crítica y dramática situación que están atravesando, desde hace más de un año, las pymes, empresas y autónomos de la provincia de Guadalajara con continuas restricciones y cierres que están haciendo inviable la continuidad y gestión de las empresas, pymes y autónomos y con ello, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo y en definitiva la viabilidad económica de nuestro país, CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con sus 35 asociaciones y federaciones miembro, ha organizado una caravana de protesta empresarial.

Esta caravana de protesta empresarial tendrá lugar el próximo domingo 18 de abril a partir de las 11:00 horas, con salida desde el Pº del Ocio (campa del ferial), con salida hacia Pº del Ocio, para seguir por la C/ Eduardo Herrera Petere, Glorieta de los Aparejadores, Avda. de Eduardo Guitián, Glorieta de los Scouts, continuando por C/ Mirador del Balconcillo, C/ Salvador Dalí, pasando por la Avda. de Castilla hasta C/ Toledo, para continuar por la C/ Virgen del Amparo, Plaza de Santo Domingo, C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera), se realizará el cambio de sentido en Bejanque para volver a subir por la C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera), continuando la caravana por el Pº del Doctor Fernandez Iparraguire, Glorieta Victimas del Terrorismo, C/ Salvador Dalí, Avda. Mirador del Balconcillo, C/ La Riberica, Pº. del Ocio para finalizar la marcha en la Campa del Ferial.

Los empresarios de la provincia de Guadalajara siempre han puesto por bandera su fuerza y poder de resistencia, pero cuando hay empresas que llevan más de un año cerradas, obligadas a ello, y a las que les permiten abrir, se hace con restricciones, el escenario cambia radicalmente y es el momento de decir BASTA. LOS EMPRESARIOS QUEREMOS QUE NOS DEJEN TRABAJAR.

Los gobernantes se tienen que dar cuenta que son los empresarios, las pymes y los autónomos de la provincia de Guadalajara los que creamos riqueza para nuestra tierra y los que creamos puestos de trabajo para nuestros vecinos.

No es normal que el sector del ocio nocturno lleve más de un año cerrado, que los gimnasios, cuando se dice que el deporte ayuda a combatir el coronavirus tengan estas restricciones de aforo, que la hostelería, el turismo, de lo que vive en gran medida nuestra provincia, sobre todo nuestro mundo rural, no sepa cuándo puede abrir y que les anuncien restricciones y cierres de hoy para ayer.

Concesionarios de vehículos y medianas superficies que raramente se junta más de un cliente, se vean abocados al cierre por tener más de 300 metros cuadrados, así como los centros comerciales.

Las empresas de la provincia de Guadalajara son seguras, tenemos unos empresarios comprometidos con la salud de nuestros vecinos, con la salud de sus clientes, pero están hartos de tantos cierres y restricciones.

Por este motivo, desde CEOE-CEPYME Guadalajara y sus 35 asociaciones y federaciones integradas se anima a todos los empresarios, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara a unirse a esta caravana de protesta empresarial. Es hora de alzar la voz del empresariado, es momento de decir BASTA, es momento de decir que NOS DEJEN TRABAJAR.

YO ME SUMO A LA CARAVANA EMPRESARIAL

#QueremosTrabajar

#EmpresasSeguras

#SinEmpresariosNoHayFuturo

Súmate, acompáñanos en esta protesta, es el momento de que la voz del empresario se oiga.

Información adicional para los participantes.

Se ruega a los participantes que lleguen con sus vehículos al menos 45 minutos antes de la salida de la Caravana y sigan todas las indicaciones de la organización y las autoridades competentes. De igual forma se ruega a los ocupantes de los vehículos que no abandonen los mismos, así como el uso permanente de la mascarilla y demás medidas sanitarias establecidas.

A la llegada de los participantes la organización facilitara cartelería (para los vehículos) y toda la información necesaria para el desarrollo de la Caravana.

Antes de la salida de la Caravana Empresarial a las 10:45 horas, la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara leerá un manifiesto ante los medios de comunicación en defensa de los empresarios y autónomos de la provincia de Guadalajara.

Para más información sobre la Caravana contactar en el e-mail: [email protected] o en los teléfonos 619.756.339 / 680.884.261 o con los diferentes técnicos de las asociaciones.