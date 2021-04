Denuncin que mientras Page estaba de vacaciones en Canarias, en CLM los datos de contagios empeoraban: “Iba de isla en isla, en vez ir de pueblo en pueblo”

jueves 15 de abril de 2021 , 17:36h

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha denunciado hoy que, mientras Page estaba de vacaciones en Canarias, en nuestra región los datos de contagios por coronavirus empeoraban: “Se ha dedicado a ir de isla en isla, en vez de ir de pueblo en pueblo y preocuparse por los problemas de los castellano-manchegos”.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha recordado que ya han pasado cinco días desde que hemos “pillado” a Page disfrutar de un viaje turístico en Canarias y que, a fecha de hoy, aún no ha salido a dar explicaciones.



Por eso, el PP-CLM ha registrado en las Cortes Regionales la comparecencia urgente de Page para que explique todos los detalles de su viaje a Canarias; quiénes le acompañaron, con qué dinero se han pagado los gastos de avión y de alojamiento, y qué hacía allí sin tener agenda pública.



“Seguimos esperando a que alguien responda, y aquí nadie dice nada, ni el Gobierno ni el PSOE, que está actuando como cómplice de su visita privada”.



En este sentido, ha lamentado que mientras Page estaba de vacaciones, muchos hosteleros se veían obligados a cerrar las persianas de sus negocios porque se les ha prohibido trabajar, al igual que los gimnasios y la cultura en numerosos municipios de la región.



“Page ha faltado el respeto a miles de autónomos que han visto como de nuevo no han encontrado la ayuda del Gobierno regional al prohibirles trabajar y cerrarle sus negocios”.



Además, ha insistido en que, mientras Page estaba pasando el fin de semana en Canarias, en la región aumentaban los ingresos en la UCI y se incrementaban los contagios, y nuestra comunidad seguía siendo una de las regiones que menos test realiza de toda España.



También, ha recordado que, mientras Page estaba de vacaciones, Castilla-La Mancha permanecía cerrada perimetralmente, y que, muchos castellano-manchegos no pueden viajar a otras comunidades para ver a sus familias desde hace meses.



“Mientras él aparecía muy sonriente en fotografías subidas a redes sociales de cargos socialistas canarios, en nuestra región los datos de contagios aumentaban, alcanzado la cifra de los 9 mil fallecidos por coronavirus y situándose en 179 mil el número de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia”, ha indicado Agudo.



Y a pesar de ello, ha advertido, Page decidió quedare en Canarias después de finalizar su agenda pública, y en lugar de volverse a la región prefirió cruzarse de isla a isla para disfrutar de unas “vacaciones personales”.



Califica de auténtico descaro la actitud de los dos máximos responsables de la nefasta gestión sanitaria de CLM



Agudo ha calificado de auténtico “descaro” la actitud de los dos máximos responsables de la nefasta gestión sanitaria de Castilla-La Mancha que “sin importarles nada de lo que estaba ocurriendo en nuestra tierra” decidieron quedarse de vacaciones en Canarias.



Así, ha asegurado que es lamentable que tengamos un presidente que se “tome a broma” lo que está ocurriendo en la sanidad regional, que le dé igual lo que pase en nuestra tierra, y que solo se dedique a “cerrar y prohibir”, siento, al mismo tiempo, la comunidad que menos dosis de vacunas ha administrado durante los meses de enero, febrero y marzo.



Por último, ha lamentado que Page se haya “reído” de todos los castellano-manchegos cuando peor estaba la región y ha denunciado su “desfachatez y prepotencia” por no tener “los pies en el suelo” y por no importarle nada los problemas esta tierra.



“Muy preocupado no se le vía en las fotos de sus vacaciones privadas, pero el PP-CLM que ha estado permanentemente en la calle y en contacto con los pueblos, sí hemos visto llorar a muchos hosteleros que no han recibido ni un solo euro del Gobierno regional”, ha concluido.