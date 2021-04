Núñez afirma que salvar vidas y empleos está por encima de salvar el futuro político de Page: “Mi lealtad es con los castellano-manchegos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de abril de 2021 , 12:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que salvar vidas y salvar empleos en Castilla-La Mancha “está por encima” de salvar el futuro político de Emiliano García-Page, ya que la lealtad de los ‘populares’ “no es con el Gobierno, es con los castellano-manchegos”.



Así lo ha indicado durante su intervención en el Debate General relativo a la gestión del Gobierno regional y las consecuencias para Castilla-La Mancha tras un año de pandemia de la COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales.



Así, ha afirmado que los castellano-manchegos “están por encima de todo”. “Mi lealtad como jefe de la oposición es con los castellano-manchegos, no con un Gobierno”, por lo que cuando el Ejecutivo regional se equivoca, insulta o falta al respeto “lo vamos a denunciar”.



Núñez ha destacado que cuando sea presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de dos años “jamás faltará al respeto, insultará y saldrá de forma bochornosa como ha hecho Page”. “Jamás insultaré a nadie, jamás diré las barbaridades que ha dicho Page sobre sanitarios, docentes, alcaldes, mayores o fallecidos”, ha incidido.



Además, tampoco “presumirá” de que sobra el dinero en la región, ya que mientras hay personas en las ‘colas del hambre’, autónomos y empresas que tienen que cerrar o familias que lo pasan mal, Page sigue “presumiendo de que le sobra el dinero y que lo tiene guardado en un despacho del Palacio de Fuensalida”.



“No es el momento de que el dinero esté guardado”, ha añadido, ya que este tiene que estar en manos de las familias, de las personas, de los que han perdido su empleo, de los ayuntamientos que tienen que pagar los servicios para ayudar a sus vecinos, de la sanidad, de la educación, de la política social o de las residencias y no “en una caja fuerte”.



Núñez ha asegurado que para él lo primero son las personas y lucha cada día porque estas tengan “una forma digna de ganarse la vida en Castilla-La Mancha”. “A mí me mueve una vocación clara de servicio a los castellano-manchegos”, ha dicho.



Así, ha afirmado que él no es de prohibir, impedir y cerrar como ha hecho Page: “Soy de dar libertad, de escuchar a la gente, de compartir las decisiones con los castellano-manchegos y trabajar de su mano por el futuro de Castilla-La Mancha”, ha subrayado el jefe de la oposición.



Igualmente, Núñez ha recordado que el Gobierno de Page ha estado de vacaciones en los peores momentos de la pandemia, ya que no estuvo al frente de la región en Navidad, en verano o en Semana Santa. En este sentido, ha dicho que si cuando la región más necesita a un presidente, este está de vacaciones, Castilla-La Mancha tiene un problema “que se llama Emiliano García-Page”.



El líder del PP-CLM ha señalado que cualquier otro gobierno hubiera dimitido si hubiera dicho las “barbaridades” que ha expresado Page, ya que “nunca antes nadie hizo tanto daño”.



También, ha añadido Núñez, es una “vergüenza nacional” que el nuevo Hospital Universitario de Toledo siga sin atender pacientes COVID, a lo que se suma que “en plena pandemia” este centro sanitario estuvo cerrado y sin usarse sus respiradores, UCIS, urgencias o camas para atender a los enfermos por coronavirus que se hacinaban en los hospitales de la región, ya que “Page estaba más preocupado por la foto de la inauguración”.



Por último, se ha referido a los diputados del PSOE que también son alcaldes, a los que ha preguntado “qué sintieron cuando Page los insultó”, afirmando que los alcaldes “no habían hecho nada más que cerrar parques y dejar de limpiar calles”, ya que cuando dijo esto “no solo faltó al respeto a los del PP, sino también a los socialistas”.



Así, ha cuestionado a estos diputados, preguntando “qué sienten cuando una persona de su pueblo no llega a final de mes”, “cuando un autónomo tiene que cerrar su negocio” o “cuando uno de sus vecinos es despedido porque la empresa quiebra por no tener ayudas para final mes”. “Todo esto es consecuencia de las medidas que toma su presidente”, ha concluido.