El PP defiende un plan de coche para apoyar al sector de la peluquería y la estética, que ha quedado fuera de las ayudas a autónomos y Pymes

lunes 29 de marzo de 2021 , 18:04h

“El año pasado, un total de 10.464 salones de peluquería y estética echaron el cierre para siempre, la crisis económica derivada de la pandemia se ha llevado por delante al 21,8 por ciento de las empresas de este sector, dejando en el paro a más de 52.000 personas. A pesar de la gravísima situación, el Plan de Ayudas a Pymes y Autónomos aprobado por el Gobierno les deja también fuera de esas ayudas”.



Así lo ha señalado el senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González La Mola, durante una visita a Azuqueca para interesarse por la situación que vive el sector en esta localidad del Corredor, y analizar con ellos las medidas de apoyo que se están impulsando desde el PP, entre ellas, la bajada del IVA que ya ha obtenido el visto bueno del Senado y el Congreso, con la abstención del PSOE en la Cámara Alta, o un Plan de Choque con ayudas en Castilla-La Mancha.



Junto a Aure Hormaechea, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense, el senador popular ha podido conocer de cerca la problemática real de los afectados, y ha lamentado que las previsiones para este año tampoco invitan al optimismo. “Están en riesgo de desaparecer más de 18.000 salones de peluquería y estética, esto es el 48,9 por ciento de los negocios que aún mantienen sus puertas abiertas”, ha apuntado.



Ante una situación que los populares consideran insostenible, reclaman la incorporación del sector a un Plan de Choque especial para salvar empresas y puestos de trabajo. “Nos tenemos que las ayudas del Gobierno no llegarán antes del verano, y que muchas empresas no podrán soportar los gastos y cuando quieran llegar ya habrán cerrado. Una vez más, el Partido Socialista llega tarde y mal”, ha asegurado La Mola.



Y así lo ha corroborado Silvia González, co-propietaria de una peluquería y salón de estética en Azuqueca, apuntando las dificultades que están teniendo y la falta de apoyos a un sector que, en su momento, se consideró como servicio esencial, y que a día de hoy no consigue remontar. Asegura que, al menos en su caso, el volumen de trabajo ha caído en torno al 40 por ciento.



En la misma línea, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca, que ha estado en permanente contacto y apoyando a comerciantes y autónomos de la localidad, ha lamentado la situación que atraviesa el sector, criticando “la falta de sensibilidad de los Gobiernos socialistas para con quienes se están dejando la piel para salir adelante”.



El senador del PP ha criticado la postura del Gobierno de Page en Castilla-La Mancha, que ha impedido llegar a un acuerdo en la Comunidad Autónoma para que las ayudas llegaran también a éste y otros sectores que quedarán al margen, entre ellos, autoescuelas, talleres mecánicos, feriantes o sectores como el vitivinícola, el ocio y la cultura.



Ante la inacción de Page y el desprecio a las propuestas del PP, el presidente de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enviado al jefe del Ejecutivo regional una carta abierta ofreciéndole la puesta en marcha de Plan de Choque para ayudar a los autónomos y empresas, y rescatar así a los que quedan fuera de las ayudas, “y que tanto están sufriendo las secuelas sociales y económicas derivadas de la pandemia”.



“Frente a la nefasta gestión del Gobierno socialista en nuestra región, está la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha elaborado una línea de ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros, que va a llegar a 80.000 empresas y a 230.000 trabajadoras de estos sectores que desde el Gobierno han sido excluidos”, ha subrayado el senador del PP.