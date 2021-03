Ecologistas en Acción reclama la eliminación del estanque del parque Moreno Gaspar de Alovera, para terminar con el maltrato a los patos

miércoles 24 de marzo de 2021

COMUNICADO :

Desde hace algunos años se vienen dando situaciones de maltrato y condiciones deplorables en el estanque de patos situado en el parque Moreno Gaspar de Alovera. Existen denuncias al SEPRONA y continuas llamadas a la Policía Municipal, para denunciar el lamentable estado en el que se encontraban los animales. Sabemos de vecinos que se han tenido que hacer cargo de alguno de esos ejemplares, que estaban expuestos al vandalismo e incluso algunos de ellos aparecieron muertos o fueron sustraídos.



En estos momentos los patos domésticos se encuentran en otras instalaciones municipales y se ha vaciado el estanque, paradójicamente y debido a las lluvias, algunos ánades han anidado el estanque, que en estos momentos se encuentra en condiciones bastante lamentables, puesto que se vuelve a vaciar para que se marchen, hecho que también ha sido denunciado al SEPRONA por vecinos de la zona.



Por todo lo anterior solicitamos al Ayuntamiento:



1- Que a los patos domésticos que ahora se encuentran en otras instalaciones, se les busque un santuario de animales, donde se les pueda garantizar su seguridad y una vida digna.



2- Que el estanque de dicho parque, se transforme en una instalación lúdica u ornamental, para que pueda ser utilizada por los vecinos y deje de ser un punto negro de la localidad.



3- Los ánades salvajes que han ocupado temporalmente el estanque, deben de tener las condiciones adecuadas, y tal y como ha indicado el SEPRONA, no se les puede echar del estanque, así que solicitamos que mientras permanecen, tengan las condiciones adecuadas y se llene el estanque.



No entendemos la cerrazón del consistorio y de la Concejalía de Medio Ambiente, por mantener una instalación que solo causa problemas a los vecinos, pero sobre todo a los animales, y que no aporta absolutamente nada a la vecindad.