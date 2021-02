UGT denuncia que los profesionales de la sanidad en Castilla La Mancha están “muy tocados”

sábado 27 de febrero de 2021 , 13:22h

“Los compañeros están ya muy tocados”, comenta Fernando José Peiró, responsable del sector sanitario de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha (FeSP UGT CLM), estos trabajadores y trabajadoras “vienen empalmando una ola tras otra” por espacio ya de 1 año.



Un año de lucha frente a la pandemia del coronavirus está pasando factura a los profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha. UGT CLM alerta que los profesionales están “muy tocados”, trastornos como el estrés, el insomnio, la ansiedad o la depresión, son más habituales en los profesionales, que antes de la pandemia.



Peiró, destaca que esta situación está afectando a todos los trabajadores de la sanidad castellano-manchega, y en todas sus categorías profesionales. “Todos están expuestos” en mayor o menor medida.



Desde FeSP UGT CLM denuncian que la administración autonómica competente en la materia, no está evaluando, ni haciendo un seguimiento del estado de los profesionales; lo único que se ha puesto en marcha ha sido un servicio de apoyo psicológico a demanda. Por lo que, el sindicato, pide cumplir al 100% con la vigilancia de la salud de los profesionales, en todas sus vertientes, con el consiguiente incremento de profesionales en los servicios de Salud Laboral.



A día de hoy, pese a la disminución de la incidencia en los contagios por coronavirus, y la disminución de los hospitalizados en cama convencional, (no así en cama de cuidados intensivos); no existe certeza, respecto del fin de la actual Pandemia, sino todo lo contrario.



El sindicato, aprovecha para pedir el incremento de profesionales, para asegurar un correcto desarrollo de la campaña de vacunación por COVID en los distintos colectivos y grupos de edad, a día de hoy pendientes. Un día se dice que se va a vacunar en grandes espacios ajenos a los centros sanitarios, y al día siguiente se dice que se hará en los centros de salud; en ningún caso se puede sobrecargar la actividad, los centros, y a sus profesionales ya que todos ellos, están suficientemente tensionados.



Son muchos los profesionales contratados en el SESCAM por encima de la plantilla habitual a día de hoy, sin embargo, estos contratos finalizan el 30 de abril; se pide con suficiente antelación, que se haga una previsión respecto de la continuidad de los mismos, con incremento, allí donde sea necesario para un adecuado funcionamiento de los centros sanitarios, incluyendo ya el período estival 2021.