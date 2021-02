El tiempo en Molina de Aragón para este domingo es de 5ºC de mínima y 17ºC de máxima con un 91% de nubes y una probabilidad de lluvia del 49%.

Karim llega a Guadalajara este domingo dejando lluvias, más frío y rachas de viento de hata17 km/h

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 8ºC de mínima y 14ºC de máxima con un 99% de nubes y una probabilidad de lluvia del 84%. La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección sur.

domingo 21 de febrero de 2021 , 08:24h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas aumentando a nuboso o cubierto; de madrugada también nubes bajas en el sureste, con probables brumas y bancos de niebla; no se descarta calima en la mitad oriental.



Las lluvias débiles y chubascos se irán extendiendo de oeste a este a partir de la mañana, más frecuentes e intensos en el extremo occidental y oeste de Guadalajara y tendiendo a remitir al final por el suroeste. La cota de nieve en el nordeste bajando a 1.400-1.800 metros al final.



Las temperaturas mínimas en descenso en el suroeste y sin cambios o en ascenso en el resto, y se registrarán al final del día; máximas en descenso localmente notable, salvo en el extremo nordeste, donde cambian poco. Soplará viento del sureste, más intenso en la mitad oriental y la Mancha con algunas rachas muy fuertes en las Parameras, girando por la tarde desde el oeste a componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16ºC en Albacete, 5 y 14ºC en Ciudad Real, 7 y 16ºC en Cuenca, 8 y 14ºC en Guadalajara y entre 6 y 14ºC en Toledo.



Por otra parte, el polvo en suspensión seguirá estos días en forma de calima que afectará a buena parte del centro peninsular, pero el domingo llegará una nueva entrada "significativa" con elevadas concentraciones relevantes, especialmente en Murcia, Comunidad, Valenciana, Baleares y Cataluña.



De cara a la próxima semana, el lunes de madrugada se formará una DANA (depresión aislada en niveles altos) sobre el Mediterráneo entre España y Argelia y dejará probablemente precipitaciones en el área mediterránea, desde Murcia hasta Cataluña, pero "en ningún caso" se dará una situación meteorológica adversa.



No obstante, estas lluvias unidas al polvo en suspensión presente el domingo podrán ocasionar alguna lluvia de barro, así que aconseja no dejar el coche bajo cubierta.



El lunes, la formación de la DANA permitirá la entrada de una pequeña cuña anticiclónica que los protegerá ante la llegada de nuevas y potentes borrascas atlánticas.