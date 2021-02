Núñez registrará este jueves en el Palacio de Fuensalida la inclusión en el Consejo de Gobierno del próximo sábado la apertura del deporte y la cultura y la flexibilización de las medidas en la hostelería

miércoles 17 de febrero de 2021 , 13:54h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que este jueves registrará en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, la inclusión en el orden del día del Consejo de Gobierno Extraordinario del próximo sábado la apertura total del deporte y la cultura y la flexibilización de las medidas en el sector de la hostelería.



Así lo ha señalado Núñez, en declaraciones a los medios en Ciudad Real, donde ha recordado que estas medidas fueron propuestas el pasado jueves en el pleno de las Cortes regionales, pero fueron rechazadas por el PSOE de Page. Por ello, espera que en esta ocasión sean consideradas por el Consejo de Gobierno regional.



El principal objetivo, según ha destacado el líder de la oposición, es que el Gobierno de Page “sea sensible” con la hostelería, la cultura o el deporte y apueste por estos sectores “tan importantes y dinamizadores para Castilla-La Mancha” y que no sean condenados a la quiebra por culpa de los cierres y las restricciones.



Para Núñez es fundamental que este Consejo de Gobierno Extraordinario apruebe la apertura de cines, teatros o museos, con el objetivo de retomar la actividad cultural de la región.



También, que la práctica deportiva “recupere cierta normalidad”, apostando por la no federada supervisada por profesionales del deporte, el deporte base o el deporte en edad escolar y que se garantice que quienes tienen que practicar deporte por tratamiento médico puedan recibir dicha atención o que se flexibilicen las medidas en los gimnasios, aumentando al 50% el aforo en interior o al 60% en espacios al aire libre. Además, continuar apostando por el deporte federado permitiendo la vuelta del público a los estadios con todas las medidas de seguridad.



En la hostelería, Núñez ha destacado que se debe aprobar una flexibilización de las medidas, permitiendo aumentar el aforo de las terrazas o el uso al 50% de la barra en el interior de los locales, ya que muchos negocios no pueden abrir sin este servicio. Y, todo esto, acompañado de un proyecto de recuperación del turismo, de la mano de la FEMP, de los ayuntamientos y del resto de agentes a los que afecta el sector, como los guías turísticos, las agencias de viajes o las federaciones de turismo para, de este modo, iniciar la senda de la recuperación económica acompañada de la recuperación sanitaria.



Así se ha manifestado Núñez antes de mantener una reunión con presidentes de Comunidades de Usuarios de Masas de Aguas de Ciudad Real. Sobre este tema ha señalado que en la provincia existe un problema muy importante en materia de agua, por lo que el PP-CLM seguirá trabajando con los colectivos para exigir al Gobierno de Page el cumplimiento del acuerdo que surgió de la Mesa Regional del Agua, ya que “de nada vale firmarlo si luego no se va a cumplir”.



El presidente regional del PP ha recordado que, gracias a su iniciativa política, Castilla-La Mancha creó la Mesa Regional del Agua con el objetivo de tratar los asuntos hídricos de la región con los colectivos a los que les afecta de primera mano.



Por su parte, el presidente provincial del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha afirmado que en la provincia el sector de la agricultura es fundamental, por lo que ha lamentado las “profundas y estrictas” limitaciones que tienen los regantes y agricultores de la misma.



Valverde ha incidido en que es “lógico” que los afectados reclamen soluciones para que la actividad económica más importante de la provincia tenga viabilidad, por lo que ha reclamado al Gobierno de Page “soluciones del siglo XXI”, ya que el agua es “fundamental” para el desarrollo de la provincia y de la región.