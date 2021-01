El PP pregunta en pleno al alcalde de Guadalajara qué gestiones está realizando para impedir el cierre del Colegio Río Tajo y Rojo contesta atacando: “Ustedes son muy conservadores, nosotros tenemos ambición”

domingo 31 de enero de 2021 , 12:12h

El portavoz del Grupo Popular Jaime Carnicero preguntó ayer al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, en el turno de preguntas del pleno ordinario sobre las gestiones que estaba realizando Rojo como máximo responsable del Ayuntamiento para impedir el cierre del colegio público Río Tajo en nuestra ciudad al que se oponen padres, madres y personal de la comunidad educativa.



Rojo llamó a los concejales del Grupo Popular “conservadores” por defender la permanencia del colegio porque, dijo, “nosotros queremos avanzar, tenemos ambición”. El alcalde además incidió: “Se lo digo claro: queremos colegios para niños y niñas cerca de donde viven los niños y las niñas”.



También Rojo, aunque no le hemos oído hablar de este tema públicamente en ningún momento, desveló que “este alcalde está participando activamente en el proceso de reestructuración educativa emprendido por la Junta de Comunidades porque siempre vamos a buscar lo mejor para el conjunto de la ciudad y en este caso se trata de fortalecer la educación pública de la ciudad a todos los niveles”.



Y al hilo de esto, negó la mayor: “La ciudad no pierde un centro educativo porque Aguas Vivas contará con un nuevo colegio en la zona de mayor expansión de la ciudad y de mayor población joven”. Y también justificó este cierre calificándolo de “fusión” con que “los barrios históricos de la ciudad se quedan sin población joven y barrios nuevos donde se concentra la tasa de natalidad más elevada no tienen los colegios necesarios. Por eso se tiene que reestructurar el mapa educativo de la ciudad de Guadalajara.



La pregunta era realizada por el Grupo Popular al alcalde mientras los padres y madres del centro educativo se manifestaban con sus coches por las calles de Guadalajara en contra del cierre del colegio donde llevan a sus hijos.



El Grupo Popular registró esta semana una petición dirigida a Alberto Rojo para que convoque la Junta de Portavoces con invitación al AMPA del colegio y al equipo directivo para escucharles y plantear posibles soluciones al problema.